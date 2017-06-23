В Петербурге налоговая разыскивает Павла Дурова из-за штрафа по оплате квартиры в 4 рубля

В Санкт-Петербурге налоговая разыскивает программиста и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова из-за штрафа на оплату квартиры в 4 рубля. Отмечается, что теперь ФНС может обратиться в суд с требованием арестовать все счета программиста и запретить ему продавать квартиры.

Как стало известно, в Петербурге 26-й отдел налоговой службы послал по адресу регистрации Дурова письмо о том, что у него имеется задолженность по оплате квартиры. Telegram-канал Mash сообщает о том, что программист улетел за границу и не оплатил несколько копеек по долгу за квартиру, в связи с чем стали начислять пени и теперь размер штрафа Дурова составляет 4 рубля.

В том случае, если Павел Дуров не оплатит задолженность, ФНС может обратиться с иском в суд и потребовать, чтобы были арестованы все счета программиста в России, а также введен запрет на продажу его квартир.

В настоящий момент остается неизвестным, как Павел Дуров отреагировал на то, что его разыскивает налоговая из-за долга в 4 рубля по оплате квартиры и неизвестно, когда программист намеревается погасить задолженность.