«У нее был редкостный дар»: Владимир Меньшов рассказал об актрисе Нине Дорошиной

Режиссер и актер Владимир Меньшов посетил шоу, посвященное умершей актрисе Нине Дорошиной. По словам Меньшова, Дорошина обладала «редкостным даром», который заключался в простоте общения.

Как рассказал Владимир Меньшов, Нина Дорошина была «любимицей» Олега Ефремова. На это имелись основания, среди которых был «редкостный дар» актрисы. «Дар» Дорошиной заключался в простоте ее общения и в ее «особенной восхитительности».

Меньшов отметил, что Дорошиной удалось создать «матрицу русской женщины», показав наивность, хитрость, вздорность и любовь. По словам режиссера, фильм «Любовь и голуби» принес актрисе популярность и сделал ее любимицей народа, дал ей славу. Гибель Дорошиной Меньшов назвал большой потерей.

В ходе передачи «Пусть говорят» гости шоу высказались о личности Дорошиной, отметили ее талант. Также на эфир был приглашен и сосед артистки, именно он и его жена последними видели Дорошину перед ее смертью. По словам соседа актрисы Евгений Шаплина, он услышал, как она кричала и звала на помощь. Дорошина едва могла стоять на ногах и держалась за сердце. Ей сразу же вызвали скорую, но актриса скончалась до приезда врачей. Народную артистку России похоронят 24 апреля, на московском Пятницком кладбище.