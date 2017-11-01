Худрук Машков предложил переименовать «Табакерку»

Владимир Машков, который с 6 апреля является новым худруком Московского театра «Табакерка» предложил изменить название учреждения. Во время пресс-брифинга в МХТ имени Чехова Машков предложил назвать театр «Театром Олега Табакова».

В пресс-службе театра отметили, что слова Машкова были не совсем верно истолкованы. По словам Николая Фомичева, пресс-секретаря театра, речь даже если и шла о переименовании, то она лишь касалась вопроса отказа от слов «под руководством».

Николай Фомичев указал на то, что смена названия театра является долгим и сложным процессом, в котором также возникают проблемы с юридическими процедурами. Для переименования театра потребуется множество документов и специальных бумаг, отмечает Фомичев.

Как известно, «Табакеркой» театр называют в беседах и в обсуждениях. По документам театр называется Московским театром под руководством Олега Табакова. В пресс-службе театра отметили, что фраза «под руководством» будет убрана, но эти смены в названиях случатся не прямой сейчас, а немного позже.