В Новосибирске креативная учительница оценивает знания учеников через Instagram

СМИ сообщают о том, что в Новосибирске появился новый метод привлечения интереса учеников к занятиям. Креативная учительница под ником elenavervein предлагает своим ученикам поучаствовать в викторинах на ее страничке, а первые пять человек, отправивших ей в direct правильные ответы, получают «пятерки по истории».

В социальных сетях и Telegram-канале популярного издания появилась информация о необычной учительнице из Новосибирска. Женщина под ником elenavervein в своих постах на своей странице в Instagram обращается к «своим 6-клаасникам» и предлагает им получать «пятерки по истории» за правильные ответы на ее онлайн-викторины.

Судя по фотографиям, размещенным в Сети, таким методом она привлекает внимание учеников и старается их заинтересовать изучать историю. В своих постах она прикрепляет исторические снимки и просит дать ответы на вопросы, касающиеся названий храмов или описания определенных временных периодов.

Креативная учительница предлагает своим ученикам отправлять ответы ей в direct или же оставлять их в комментариях. Первым ребятам, которым удастся правильно ответить на вопросы, она обещает поставить «пятерки». Не известно, ставит ли учительница своим ученикам оценки за правильные ответы. Профиль женщины закрыт, но СМИ утверждают, что некая Елена является преподавателем истории в гимназии №15, которая расположена в Дзержинском районе Новосибирска.