В Казани за шашлык на природе будут штрафовать на сумму до 4 тыс. рублей

Уже скоро в Казани запретят жарить шашлыки на природе, так как на 20 дней планируют ввести режим противопожарной безопасности. Об этом сообщает чиновник Фердинанд Тимурханов.

Как стало известно, с 25 апреля в Казани на 20 дней вступает в силу противопожарный режим, именно поэтому жителям запрещено сжигать мусор и сухие листья, а также во время вылазок на природу не разрешается разжигать костры и готовить еду на открытом огне, как просто на костре, так и на мангале.

В случае нарушения противопожарного режима люди будут вынуждены заплатить денежный штраф в размере до 4 тысяч рублей, должностные лица за нарушения пожарной безопасности будут оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, а юридические лица до 400 тысяч рублей.

Как сообщил Тимурханов, противопожарный режим будет действовать всего 20 дней, потому он попросил жителей Казани не нарушать его и немного подождать с вылазками на природу.