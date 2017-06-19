В Курске ураган развлекся и поменял местоположение теплицы, забросив ее в чужой двор

В Курской области разбушевавшийся ураган решил поменять местоположение одной из теплиц и унес ее на чужой задний двор. Там теплица оборвала все провода линии электропередач, в связи с чем большинство жителей улицы Крюкова остались без света.

Как известно, в России уже несколько дней бушует стихия, наблюдаются сильные ливни и порывы ветра, ураган, в некоторых городах даже снегопады. Не обошел ураган и Курскую область. Ломались деревья, обрывая линии электропередач, ветром срывало крыши, рекламные щиты и так далее.

Довольно необычный инцидент произошел в Сеймском округе по улице Крюкова. Сильным порывом ветра подхватило теплицу и она, словно домик Элли из сказки "Волшебник Изумрудного города", спланировала на чужой задний двор. Там теплица оборвала провода и большая часть жильцов на улице осталась без света.

В настоящий момент власти Курской области устранили все неполадки и последствия урагана.