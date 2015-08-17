Американский СМИ сообщают о том, что известного голливудского актера Моргана Фримена подозревают в интимной связи с его сводной внучкой Иден Хайнс, трагически погибшей 3 года назад. Внучку Фримена убил ее бойфренд, который в состоянии наркотического опьянения изрезал ее ножом, крича о том, что она «дьявол».

Как сообщают иностранные СМИ, внучка Фримена Иден Хайнс была убита 3 года назад. Сейчас по факту ее смерти проводятся судебные разбирательства, на которых в убийстве девушки обвиняется ее бойфренд Ламар Дэвенпорт. В ходе разбирательств адвокат, представляющий интересы парня погибшей, заявил о новых, ранее не известных обстоятельствах.

По словам адвоката подозреваемого в убийстве, Иден Хайнс имела интимную близость со своим неродным дедушкой Морганом Фрименом. Однако, как это относится к делу о том, что парень нанес своей девушке порядка 25 ножевых ран с криками о том, что она «дьявол» - не уточняется.

Слухи о связи Фримена с его приемной внучкой ходят уже давно. В 1984 году актер вступил в брак с Мирной Колли-Ли. Вместе они удочерили девочку Жаннет Дину, та потом родила им приемную внучку Иден. Развод Моргана Фримена и Мирны Колли-Ли состоялся в 2010 году, после это слухи вокруг их семьи лишь увеличились.