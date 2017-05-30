Жители Воронежа сравнивают ураган с концом света

Жители Воронежа обсуждают разразившийся в городе ураган, при этом сравнивают его с грядущим Апокалипсисом. В социальных сетях постоянно появляются новые снимки от воронежцев, один из которых и дал основания думать о скором конце света.

В последнее время в российских городах бушует непогода, сильные дожди, порывистый ветер и настоящий ураган сметают все на своем пути: деревья, мусорные баки, остановки общественного транспорта. В настоящий момент ураган дошел и до Воронежа. Обеспокоенные жители постоянно обмениваются снимками в соцсетях и описывают свои впечатления от происходящего.

Один из пользователей разместил довольно страшный снимок, на котором видно, как стихия словно поглощает Воронеж и он погружается во тьму. Воронежцы сразу же поделились мнением относительно происходящего на снимке и заявили, что после увиденного на улицу больше не выйдут.

Многие также отметили, что ураган может являться вестником Апокалипсиса, другие же списали происходящее на последствия от использования климатического оружия.