В Воронеже «дорога смерти» шокировала автомобилистов

В Воронеже, в Северном микрорайоне у ТЦ «Аксиома», образовалась «дорога смерти». По словам автоледи, чтобы проехать к магазину, водителям нужно объезжать череду опасных ям, в одной из которых с легкостью можно оставить автомобильную подвеску.

Местные СМИ опубликовали жалобу одной из женщин, проживающих в Воронеже. Автоледи показала ролик, на котором «во всей красе» запечатлена дорога, ведущая к торговому центру «Аксиома». По словам автора видео, к зданию ТЦ невозможно проехать без риска для жизни или для автомобиля.

Дорогу к ТЦ автоледи назвала «дорогой смерти». По словам автора жалобы, вся проезжая часть, ведущая к зданию торгового центра, состоит из ям и луж, которые также скрывают под собой выбоины, размер которых предугадать весьма сложно.

Как утверждает автоледи, на такой дороге можно с легкостью поломать машину или же лишиться автомобильной подвески. Также, на опасной территории может с легкостью отлететь колесо, что станет проблемой не только для владельца машины, но и создаст аварийную ситуацию.