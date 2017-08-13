Стало известно, где и когда похоронят актрису Нину Дорошину

СМИ сообщили о том, где и когда будет похоронена народная артистка СССР Нина Дорошина. Отмечается, что она отправится в свой последний путь на Пятницком кладбище, расположенном в Москве.

Как стало известно ранее, Нина Дорошина умерла в субботу, 21 апреля, из-за остановки сердца в свои 83 года. За день до смерти к актрисе приезжали сотрудники скорой помощи, так как она жаловалась на боли в сердце, однако в больницу ложиться отказалась. Как оказалось, за последний месяц к Дорошиной скорая приезжала несколько раз, однако она всегда отказывалась от госпитализации.

Театр "Современник", в котором трудилась погибшая актриса, сообщил о том, где и когда будет проходить церемония прощания. Сообщается, что панихида начнется во вторник, 24 апреля, в 11:00 по московскому времени. Примерно в 14:00 по мск пройдет отпевание в церкви около Пятницкого кладбища, на котором и похоронят Нину Дорошину.

Отмечается, что на этом кладбище похоронены и родственники актрисы, именно рядом с ними она и найдет свой последний приют.