«Песни на ТНТ»: певица из Дивногорска впечатлила жюри жгучим дуэтом с Русланом Кримлидисом

21 апреля в эфир вышел очередной выпуск шоу «Песни на ТНТ», на нем выступила Диана Видякина из Дивногорска. Вокалистка пела в дуэте с Русланом Кримдлисом, их «огненное» исполнение песни Kaleo «Way down we go» впечатлило жюри и зрителей.

По словам Дианы Видякиной, она была удивлена, когда узнала, что ей предстоит петь вместе с Русланом Кримлидисом. Певица из Дивногорска считает своего коллегу по проекту весьма сильным исполнителем и приверженцем джазового пения, с применением техник «крика, рыка и ора».

Однако, все опасения Видякиной оказались напрасными, их дуэт пришелся по вкусу жюри и зрителям. Видякина и Кримлидис исполнили композицию Kaleo «Way down we go». Дуэт вышел успешным, их выступление сопровождали «огненные» спецэффекты.

Жюри шоу пришло в восторг, рэпер Тимати даже отметил, что пение девушки из Дивногорска превзошло его ожидания. По словам Тимати, Диане Видякиной не стоит переживать из-за своих вокальных данных. Дуэт похвалили, пение обеих вокалистов отметили положительными комментариями. Зрители, как и жюри, были впечатлены «огненным дуэтом».