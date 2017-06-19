В Тюмени подростки устроили странные танцы в магазине "Красное и белое"

Жителей Тюмени смутили странные танцы подростков в продуктовом магазине "Красное и белое" в районе Лесобазы. В Сети разместили видео, на котором двое парней и двое девушек устроили зажигательные танцы под песню Леши Свика "Я хочу танцевать".

Данное видео, скорее всего, разместила в Сети сотрудница магазина "Красное и белое". Она рассказала, что к ним пришли подростки и устроили зажигательные танцы, подарив позитив окружающим. Женщина поблагодарила подростков и отметила, что сама также пританцовывала, пока снимала все происходящее, а также заметила, что почаще бы такие позитивные люди посещали их магазин.

Не все пользователи соцсетей разделили мнение продавца. Они назвали подростков "придурками" и отметили, что дети выбрали вовсе не то место, где показывать свои "понты". Многие заметили, что адекватные люди так себя не ведут и, скорее всего, подростки были пьяны, что опровергла сама продавщица, вступившись за ребят.

Другие же посоветовали подросткам не обращать внимания на "взрослых" людей, которые их оскорбляют, а продолжать дарить позитив окружающим. Они не видят ничего предосудительного в том, что ребята просто танцуют, при этом ни на кого не нападают и ничего не ломают, а закончив свой танец просто покидают магазин и все.

Сами же танцоры отреагировали на оскорбления и негатив в свой адрес, отметив, что просто хотели поделиться с окружающими своим хорошим настроением.