Концерт Сергея Лазарева пришелся не по душе его фанатам

Поклонники оставили очень много негативных отзывов в сети о премьере шоу «N» Сергея Лазарева.

19 апреля в спорткомплексе «Олимпийский» прошел концерт известного российского певца Сергея Лазарева. Однако его фанатам сам концерт пришелся не по душе. На странице Сергея в Instagram появилось много негативных отзывов о работе звукооператоров.

Поклонники Лазарева, посетившие концерт, в своих комментариях пишут о том, что работа звукачей была ужасна и они очень разочарованы их работой на концерте. Звук был не отрегулирован. Вместо привычного для всех голоса певца фанаты слышали шипение и потрескивание, а музыка просто затмевала голос Сергея, из-за чего нормально слушать его выступление было невозможно.

Поклонники певца пришли на концерт, чтобы послушать известные хиты своего кумира вживую, но вместо этого до их ушей доносились только обрывки текста. Вместе с тем до фанатов доносился писклявый тембр Сергея, которым они были очень разочарованы. Многие даже написали, что после этого они вряд ли еще когда-нибудь придут на его концерт и вообще будут слушать его песни. Кроме того само поведение артиста, которое он показывал на сцене показалось фанатам наигранным и скучным.

Однако самые преданные поклонники Лазарева все же поблагодарили его за выступление и оставили лестные отзывы о его таланте.