Супруги Бондаренко провели выставку «К России с любовью» в Вашингтоне

20 апреля в Вашингтоне в Российском Культурном центре прошла выставка пейзажных картин, в которой были представлены работы двух российских художников супругов Юрия и Виктории Бондаренко. Выставка получила название «К России с любовью».

Во время открытия выставки Наталья Мороз, которая сейчас занимает должность директора Культурного центра, высказала свое мнение, о том что на сегодняшний день России как рак таки не хватает именно мирового признания в области творчества.

В свою очередь известный российский художник Юрий Бондаренко рассказал о том, что в последнее время особое место в его творчестве занимали портреты, которым он посвящал очень много своего времени, однако пейзажи его всегда привлекали и занимали значительное место в его творчестве, так как пейзаж это своего рода молитва для художника. В пейзажах можно изобразить свой восторг от природы, которая создана для нас Всевышним. Пейзаж это в некотором духе прославление мира. Именно поэтому Бондаренко пишет их с огромным удовольствием. К тому же, за границей русские пейзажи очень востребованы и пользуются большей популярностью.

На выставке картин «К России с любовью» было представлено несколько десятков картин, которые были посвящены России. Художники показали во всей красе в своих пейзажах такие города как Москву, Санкт-Петербург, Крым, а также Подмосковье, русские деревни и многие другие прекрасные в своей красе уголки страны в различные времена года и суток.