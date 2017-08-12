Музыканты со всего мира скорбят по Avicii

Музыканты по всему миру скорбят об утрате диджея Avicii, который умер вчера 20 апреля.

Причина смерти 28-летнего парня неизвестна, однако все знают, что Тим Берлинг долгие годы болел панкреатитом. Смерть известного диджея повергла многих его коллег, музыкантов и друзей в шок. Никто не ожидал, что смерть настигнет Тима так рано. Однако это случилось. В интернете появляется все больше и больше комментариев по этой теме от известных музыкантов со всего мира.

Келвин Харрис написал о том, что новость о смерти Avicii его просто опустошила, он хорошо знал талантливого парня и искренне скорбит по нему.

Hardwell так же высказался о смерти диджея. В своем сообщении в социальных сетях он искренне поблагодарил Тима за то, что он принес в его жизнь много вдохновения и изменил мир своей музыкой.

В Instagram также появилась запись Мадонны, где она выражает свои соболезнования и сказала о том, что ей слишком грустно от того, что молодой диджей ушел из жизни слишком рано. Певица была хорошо знакома с Тимом. Они дружили и вместе работали над ее синглом, который вышел в свет в 2012 году.

Группа Imagin Dragon в свою очередь написала в Twitter, что одним из лучших моментов творчества коллектива стало сотрудничество с этим молодым и талантливым диджеем. А также группа дополнила, что с Тимом этот мир был счастливее и полнее.

Также свои соболезнования принесли в компании Sony/ATV Music Publishing, которая работала с Avicii с 2010 года. В компании пишут, что эта потеря невероятно печальна из-за того, что мир потерял исключительно талантливого диджея. В компании все любили Тима и гордились тем, что имели возможность сотрудничать с ним на протяжении многих лет.

В сети появились отзывы и других музыкантов со всего мира. Все скорбят по Avicii и желают ему покоиться с миром.