Вокалист из «Би-2» на коцерте переоделся в медведя

Ради песни «Виски» вокалист из группы «Би-2» надел на себя костюм медведя.

На вчерашнем концерте в Волгограде, который проходил в выставочном зале «Экспоцентра» прошел двухчасовой концерт группы «Би-2», на котором публика смогла увидеть их солиста, Леву, в совсем необычном образе. Ради песни «Виски», вокалист группы переоделся и вышел на сцену в костюме медведя. Петь в костюме было довольно сложно, поэтому Шура в этот момент работал за двоих.

Никому из зрителей даже в голову не пришло подумать о том, что все-таки означал этот странный поступок. «Би-2» уже привыкли удивлять публику и делать что-то новое и необычное на своих концертах.

На концерте «Би-2» исполнили свои старые хиты, а также песни из альбома «Горизонт событий», который вышел в сентябре 2017 года.

Также в 2017 году вместе с альбомом вышел совместный трек с известным репером Oxxymiron на песню «Пора возвращаться домой».