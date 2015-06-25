Милли Бобби Браун вошла в топ-100 самых влиятельных людей

Журнал Time опубликовал топ-100 самых влиятельных персон, в рейтинге которого оказалась и Милли Бобби Браун. Девочке всего 14 и она стала самой молодой среди всех выдвинутых журналом личностей.

Хоть Милли Бобби всего 14, в своем юном возрасте уже получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Очень странные дела», в котором она сыграла девочку по имени Одиннадцать, которая имела сверхспособности.

Недавно она попробовала себя в роли продюсера. Это было впервые в истории Голливуда, когда ребенок в таком юном возрасте уже занял должность продюсера. Сейчас она занимается экранизацией фильма про младшую сестру Шерлока Холмса по мотивам Нэнси Спрингер, где сыграет главную роль.

Юная актриса выразила свою активную гражданскую позицию, когда пришла в рубашке, на которой были выгравированы имена умерших во время нападения на школу детей в Южной Флориде, на церемонию награждения Kids' Choice Awards 2018.

Вместе с Милли Бобби Браун в рейтинге топ-100 самых влиятельных людей есть также такие люди как Рианна, Николь Кидман, Опра Уинфри и другие.