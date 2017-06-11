Вадим Эйленкриг выступит на концерте, посвященном Луи Армстронгу

20 апреля жители Казани смогут насладится джазовой музыкой в госфилармонии.

Концертная программа под названием «Hello, Louis!» будет посвящена Луи Армстронгу, который внес незабываемый вклад в историю своими джазовыми композициями. Проведет концерт филармонический джаз-оркестр Республики Татарстана и выдающийся столичный трубач Вадим Эйленкриг.

Вадим Эйленкриг, как и Луи Армстронг, играет композиции в стиле джаз. Его заслужено называют популярнейшим трубачом России. Москвич давал сольные партии на известных всему миру сценах, таких как Карнеги-холл, Линкольн-центр, а также музыканту удалось выступить на сцене Бостонской и Чикагской филармоний. На сегодняшний день у трубача имеются свои собственные успешные проекты.

Жители Казани уже могли запомнить Вадима по его участию в музыкальном фестивале «Ветер перемен».

Филармонический джаз-оркестр Татарстана сегодня будет помогать Эйленкригу достойно исполнить композиции Луи Армстронга и продемонстрировать свой талант на публику.