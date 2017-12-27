Канье Уэст анонсировал 2 альбома, которые выйдут в июне

Рэп-исполнитель Канье Уэст сообщил в Twitter, что готовит к выпуску два новых альбома. Пластинки выйдут в июне.

Рэпер Канье Уэст анонсировал сразу два новых альбома. Оба диска выйдут летом 2018 года. Первый из них будет содержать 7 песен, его поклонники Канье смогут послушать уже 1 июня. Выход второго альбома был запланирован на 8 июня. Он будет совместным и его Канье Уэст запишет вместе с Kid Cudi.

На данный момент у музыканта есть уже 8 альбомов, а последний из них вышел еще в 2016 году.

Ранее Уэст пообещал написать книгу под названием «Break the Simulation», в которой он расскажет о вранье в соц.сетях, а также о том, как люди выражают себя на фотоснимках. По словам рэпера, результаты уже можно увидеть в социальной сети.

Его другие публикации содержат в себе философские размышления и выводы — так, например, рэпер считает, что всё, что человек делает в жизни, он делает или из страха, или от любви. Среди других его афоризмов — «Некоторым приходится работать в рамках уже сложившегося сознания, тогда как некоторые способны менять сознание».