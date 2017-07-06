Тэрон Эджертон сыграет Элтона Джона в фильме «Rocketman»

Тэрон Эджертон сыграет роль великого британского певца и композитора Элтона Джона в его биографическом фильме «Rocketman».

Байопик «Rocketman», что в переводе значит «Человек-ракета», будет посвящен Элтону Джону, который стал известен во всем мире своим вкладом в рок-музыку. Съемки фильма наконец сдвинулись с мертвой точки. Студия Paramount Pictures дала подтверждение на официальное утверждение Тэрона Эджертона на главную роль. Съемки начнутся этим летом.

Сам актер уже работал с Элтоном Джоном во время съемок сиквела «Кингсмана». Эджертону уже приходилось петь знаменитые песни звезды рок-музыки. Он уже исполнил в фильме «Зверопой» его песню «I’m Still Standing».

Элтон Джон дал актеру небольшой совет, в котором говорилось о том, что Тэрону нужно найти свой собственный образ и исполнять песни по-своему, не копируя знаменитого певца.

Название Rocketman проект получил в честь известной песни Элтона Джона. Эксцентричный (судя по всему) фильм расскажет о талантливом мальчике, который учился в Королевской академии музыки и о том, как он смог превратится в звезду мирового масштаба. В биографическом фильме будет присутствовать и история о тяжелом периоде легенды Зала славы рок-н-ролла, когда он лечился от пристрастия к алкоголю и наркотикам в 90-х. Кстати, немалый вклад в известность Элтона Джона внес Берни Топин, автор текстов почти всех его песен.

Сценарий к фильму написал Ли Холл, а режиссером стал Декстер Флетчер, который недавно так же завершил работу над биографическим фильмом о Фреди Меркьюри, который получил название «Богемная рапсодия». Продюссировать фильм взялись Мэтью Вон, Дэвид Ферниш и сам Элтон Джон.

Когда фильм выйдет в свет пока что неизвестно.