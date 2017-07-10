New Musical Express выложили список любимых треков ненавистных групп
Недавно на портале New Musical Express выложили список любимых треков ненавистных всеми групп. Сами эксперты из портала не знают как прокомментировать такой выбор, так как чем эти группы вызвали недовольство у публики не понятно.
В список вошли 13 любимых песен ненавистных всеми групп. На первом месте стоит песня Viva La Vida группы Coldplay. Пользователи интернета подметили, что эту песню можно слушать, хоть самих музыкантов они и не любят. На втором месте в списке стоит песня Medicine от группы 1975. Сам коллектив большинство назвали невыносимым. А закрывает тройку лидеров песня Rollin группы Limp Bizkit.
В список также вошли песни таких музыкальных групп как ABBA, Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Nickelback, Radiohead и Razorlight.
Никто из экспертов не может ответить на вопросы о том, почему читатели, которые участвовали в этом опросе выбрали именно эти группы и песни.
К примеру, всем известно, что канадская группа NickelBack раньше была довольно-таки популярна, однако сейчас их коллектив постоянно занимает места в списке самых худших групп на планете. Чем аргументирован такой негативный поворот по отношению к группе никто не понимает, однако над коллективом постоянно насмехаются. К примеру, Арнольд Шварцнегер негативно высказался по отношению к ним 15 февраля. А ещё Марк Цукерберг показал всем работу его компьютера, где он попросил включить хорошие композиции этой группы, однако компьютер отказался их включать. Сам Марк считает, что таких треков у Nickelback просто нет.