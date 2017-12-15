Министр Ольга Васильева ознакомилась с экспозицией московского образования на ВДНХ

В среду в ходе работы Пятого Московского международного салона образования (ММСО) на ВДНХ открыли экспозицию «Город образования». На этом стенде посетителям демонстрируются различные новые технологии и мегапроекты системы образования Москвы. В комментарии к событию программный директор форума «Город образования» Павел Кузьмин рассказал, что несмотря на то что стенд — один из самых больших на ММСО, на нем не удалось уместить все, что хотели показать организаторы. Интересно, что глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уже ознакомилась с экспозицией и осталась впечатлена увиденным.

Стенд «Город образования» создан в виде «большого класса», состоящего из трех зон. Это область диагностики, зона предпрофессионального образования и пространство «Московская электронная школа» (МЭШ). Говоря об этом проекте, лидер столичного Депобразования Исаак Калина отметил, что МЭШ вызывает интерес у учителей из разных регионов Российской Федерации. Многие коллеги выражают надежду, что возможности МЭШ дойдут и до них.