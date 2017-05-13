В столице открылись Всероссийские отборочные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills

В минувший понедельник в российской столице объявили о старте Всероссийских отборочных соревнований WorldSkills. Отбор будет проходить до 26 апреля включительно, после чего его победителей ждет финал Шестого Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске (8-12 августа). В общей сложности число участников превышает тысячу человек из 71 субъекта РФ. Среди них впервые в текущем году представлена категория WorldSkills Junior. Об этом пишет сайт Москва News.

Отмечается, что призеров финала рекомендуют к включению в расширенный ростер национальной сборной WorldSkills Russia. Она будет выступать на международных турнирах в 2018-м и 2019-м году — EuroSkills в Будапеште и WorldSkills Kazan 2019 в Казани соответственно.

С подачи московского Правительства в минувшем году были учреждены выплаты столичным победителям и призерам ЧМ WorldSkills: 1000000, 500000 и 250000 рублей за первое, второе и третье места соответственно. По словам лидера Депобразования Москвы Исаака Калины, это является хорошим стимулом для молодых людей, чтобы выбирать востребованные в столице профессии.



