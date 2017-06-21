Актер из сериала "Кухня" снялся в клипе группы IOWA

Максим Лавров из сериала «Кухня» снялся в новом клипе группы IOWA. Фото со съемочной площадки актер опубликовал у себя на странице в Instagram.

Беларусская группа IOWA вернулась в Минск ради съемок своего нового клипа на песню «Молчишь на меня». Режиссером видеоролика слал Леонид Колосовский, которого знают как режиссера клипов Димы Билана, дуэта «Время и стекло» и Потана и Насти Каменских. А главные роли в клипе достались солистке Кате Иванчиковой и актеру Марку Богатыреву, который известен всем по роли Максима Лаврова в сериале «Кухня».

Музыкальный видеоролик был отснят в павильоне студии «Беларусьфильм» за 19 часов совместной работы. Известно, что клип был создан в стиле 80-х годов. И одежда и интерьер были подобраны соответственно этому стилю. В клипе довольно интересный сюжет, впрочем как и название песни «Молчишь на меня». Однако что именно будет происходить в кадре и какой будет концовка остается в секрете. Группа сохраняет интригу для своих поклонников.