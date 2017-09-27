Оксимирон и Loqiemean записали совместный трек

Оксимирон выложил в Сеть новый трек «Горсвет», записанный совместно с Loqiemean (Роман Локимин). Это первый трек Оксимирона за более чем полгода: в сентябре прошлого года известный рэпер выпустил совместный трек с группой «Би-2» «Пора возвращаться домой», песню «Fata Morgana» со своим товарищем Маркулом, а также сольный трек «Биполярочка».

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил первый за полгода трек. Запись опубликована во «ВКонтакте» исполнителя в четверг, 19 апреля. Оксимирон не анонсировал новую работу с Локимином, и появление нового трека «Горсвет» стало для всех неожиданностью.

Композиция, получившая название «Горсвет», записана совместно с музыкантом Loqiemean (Роман Люкимин). Первый куплет зачитывает Оксимирон, он называет себя «самым престарелым», «эмси на пенсии», противопоставляя себя остальным «эмси на пенисе», а также говорит об импотенции.

Вместе с тем, в куплетах песен оба рэпера делают отсылки к довольно-таки ярким событиям из своих биографий. В треке упоминается и о конфликте с Хованским, известным видеоблогером. А также снова всплывает история об интимных фотографиях Мирона с девушкой Паши Техника, который раньше был его коллегой.

Оксимирон так же рассказал о том, что поклонники ждут от него нового альбома. Подписчики рэп-сообществ считают, что его новая песня специально была выложена в сеть именно 19 апреля, как ответ на новый альбом Шока, который является ярым ненавистником Оксимирона и выпускает свой альбом в этот же день.

Но даже не смотря на отсутствие новых треков, Мирон Федоров продолжает быть у всех на слуху. В октябре 2017 года он впервые в истории вышел на рэп-баттл с одним из американских рэперов Дизастером и зачитывал свой рэп на английском языке. Мероприятие проходило на площадке в Лос-Анджелесе. О нем писали все ведущие СМИ и кадры из этой схватки показали на федеральных телеканалах.