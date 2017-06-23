В Кемерово женщина засудила магазин за бракованный iPhone X

В Кемерово местная жительница купила в магазине «Связной логистика» премиальный гаджет iPhone X, за такое устройство она заплатила 92 тысячи рублей, но смартфон ей продали бракованный. Она смогла добиться правосудия, по решению суда магазин выплатит женщине почти 170 тысяч рублей.

Как сообщается, в Кемерово местная жительница решила приобрести дорогостоящий смартфон. В магазине «Связной логистика» она выбрала для себя гаджет iPhone X от известной компании Apple. Покупательница отдала за версию смартфона с 256 Гб встроенной памяти 92 тысячи рублей. Однако, покупка ее не порадовала.

Почти сразу же она заметила, что в ее новом смартфоне почти не работает экран. Спустя 9 дней после покупки женщина обратилась в магазин, там на ее жалобу реагировать отказались, менять или чинить гаджет продавец отказался. Кемеровчанка обратился к экспертам и за 10 тысяч рублей она получила результаты диагностики купленного iPhone X.

Оказалось, что гаджет был изначально сломан и, помимо проблем с экраном, в смартфоне плохо работал Wi-Fi-адаптер. С полученными данными она обратилась в суд, где закон встал на сторону обманутой покупательницы. Суд присудил магазину выплатить женщине 168 тысяч рублей. Такая сумма была составлена с учетом стоимости поломанного гаджета, потраченных денег на экспертизу, суммы за моральный ущерб. Также в эту сумму вошла плата за просрочку возврата и штраф от кемеровского суда.