Актер Александр Петров станет режиссером фильма «Точка отрыва».

Ранее все знали Александра Петрова только как актера. Российские телезрители могли запомнить его по таким сериалам как «Закон каменных джунглей» или «Полицейский с рублевки». Однако теперь он серьезно намерен показать себя в роли режиссера.

В дебютном фильме Петрова будет рассказываться история о молодой команде скейтбордистов.

Продюсер фильма Игорь Мишин рассказал о том, что Александра Петрова сначала уговаривали сняться в фильме и сыграть главную роль, но Петров настоятельно предлагал себя в качестве режиссера-постановщика.

Сам Петров называет историю, вошедшую в основу сюжета «бомбической» и сейчас создатели фильма добиваются финансовой поддержки от Фонда кино. Они запросили на производство этой картины 60 миллионов.

Фильм будет отснят в жанре романтический экшн. В фильме будет развиваться 2 сюжетные линии. Одна из них поведает нам о романтических чувствах главных героев, в то время как вторая будет рассказывать об экстремальном увлечении скейтбордингом.

В главной роли будет играть Ирина Старшенбаум. Актрисе достались сразу 2 роли – Хелл и Катя. На роль главного мужского персонажа хотят взять Максима Круглова, который входит в топ-5 мировых скейтбордистов.