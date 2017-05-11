Актер Александр Петров станет режиссером
Актер Александр Петров станет режиссером фильма «Точка отрыва».
Ранее все знали Александра Петрова только как актера. Российские телезрители могли запомнить его по таким сериалам как «Закон каменных джунглей» или «Полицейский с рублевки». Однако теперь он серьезно намерен показать себя в роли режиссера.
В дебютном фильме Петрова будет рассказываться история о молодой команде скейтбордистов.
Продюсер фильма Игорь Мишин рассказал о том, что Александра Петрова сначала уговаривали сняться в фильме и сыграть главную роль, но Петров настоятельно предлагал себя в качестве режиссера-постановщика.
Сам Петров называет историю, вошедшую в основу сюжета «бомбической» и сейчас создатели фильма добиваются финансовой поддержки от Фонда кино. Они запросили на производство этой картины 60 миллионов.
Фильм будет отснят в жанре романтический экшн. В фильме будет развиваться 2 сюжетные линии. Одна из них поведает нам о романтических чувствах главных героев, в то время как вторая будет рассказывать об экстремальном увлечении скейтбордингом.
В главной роли будет играть Ирина Старшенбаум. Актрисе достались сразу 2 роли – Хелл и Катя. На роль главного мужского персонажа хотят взять Максима Круглова, который входит в топ-5 мировых скейтбордистов.