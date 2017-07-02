Каннский фестиваль закроет фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

Программу Каннского фестиваля закроет фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Показывать фильм будут 19 мая после церемонии закрытия.

В фильме рассказывается история о том, как наш современник попал в Испанию прошлого, где его приняли за Санчо Пансу. Главный герой расследует убийство Дон Кихота Ламанчского.

В главных ролях Адам Драйвер и Ольга Куриленко. Режиссер Терри Гиллиам. Он мечтал выпустить фильм с этим сюжетом 30 лет и наконец-то его мечта осуществиться.

Состав жюри Каннского кинофестиваля уже известен. Его возглавит Кэтрин Элис Бланшетт – австралийская актриса и продюсер, которая была лауреатом двух премий «Оскар», трёх премий «BAFTA», трёх «Золотых глобусов» и двух «Премий Гильдии киноактёров США». Также в состав жюри вошел еще и российский режиссер Андрей Звягинцев, который получил приз от жюри на этом фестивале в 2017 году за его фильм «Нелюбовь».