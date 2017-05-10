В Уфе пройдет международный фестиваль современного искусства

Международный фестиваль современного искусства пройдет в Уфе с 17 по 20 мая. Предполагается, что фестиваль «БашкортАРТстан» будет проводиться на 4 площадках.





Организаторы фестиваля приглашают для участия в различных мероприятиях музыкантов, художников и экспериментальные арт-группы, хореографов и танцоров в стиле contemporary dance, а так же коллективы, которые используют в своих выступлениях импровизацию и перформансы.

17 мая будет открытие фестиваля, а также гости смогут насладиться открытием художественной выставки. Для этого мероприятия используют Башкирскую филармонию имени Ахметова.

18 мая гости фестиваля могут придти на концерт камерной музыки и УГИИ имени Исмагилова.

19 мая пройдет концерт, который будет посвящен Всемирной Ночи музеев. Его проведут на площадке а БГФ.

А 20 мая состоится концерт электронной музыки, а также зрители могут увидеть хореографический спектакль. Все это будут проводить в ГКЗ «Башкортостан».

В рамках фестиваля будут проходить и различные мастер-классы. Гости международного фестиваля современного искусства смогут научиться музыке, танцам и рисованию. Организаторы проведут встречи для творческих личностей, на которых можно будет послушать лекции, побывать на семинарах, а также принять участие в научно-практической конференции, на которой будут говорить о художественных направлениях в современном искусстве.