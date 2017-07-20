В Ленобласти предложили штрафовать курящих и пьющих алкоголь беременных женщин

19 апреля депутатом Заксобрания Ленобласти Владимиром Петровым были представлены проекты законов, согласно которым продажа алкоголя и сигарет беременным женщинам начнет пресекаться штрафами. Помимо этого, депутат предлагает взыскивать штрафы и беременных, которые будут употреблять спиртные напитки или курить сигареты.

По данным проекта, розничная продажа алкоголя беременной женщине будет пресекаться штрафными взысканиями. Гражданское лицо, продавшее беременной спиртные напитки, получит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа. В отношении должностного лица штраф за такое нарушение составит от 100 до 200 рублей. А юридическому лицу, причастному к продаже алкоголя беременной, придется выплачивать взыскание в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Взыскания будут накладываться и за продажу табачной продукции. Если гражданин продаст беременной женщине такие товары, то ему придется выплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит от 30 до 50 тысяч рублей, с юрлица взыщут от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, штрафами предлагается ввести наказание и для самих беременных, употребляющих алкоголь, наркотики или сигареты. Для таких женщин штраф составит не больше 5 тысяч рублей. Чтобы продавец мог удостовериться в отсутствии беременности, ему будет предложено просить у покупательницы специальное медицинское подтверждение. Документ с предложенным законопроектом в скором времени будет вынесен на рассмотрение.