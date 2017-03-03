Киностудия имени Горького снимет мультфильм «Кощей» в 3D

Гендиректор Киностудии имени Горького сообщил о намерении снять 3D-мультфильм «Кощей».

Мультфильм будет отснят по мотивам сказок Александра Афанасьева. Он будет представлять собой некую адаптацию к сегодняшнему дню в современной эстетике.

За свою столетнюю практику Киностудия имени Горького создала больше 1000 фильмов и сериалов. Сейчас она является одной из старейших в России и сотрудничает со студией «Союзмультфильм» в создании 3D-мультфильма «Суворов».

Автор серии сказок о злом колдуне Кощее Бессмертном Александр Афанасьев был русским историком и изучал восточнославянскую мифологию.

Исследователи полагают, что данный персонаж появился в русских сказках с XVIII века. Перед этим его функции исполнял угрюмый славянский божок Карачун.

Как описано в сказках, Кощей является злым колдуном, смерть которого запрятана по очень сложной схеме, поэтому его и прозвали Бессмертным.