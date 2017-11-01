Стас Пьеха выступил в Ульяновске не один

Вчера Стас Пьеха выступил в Ульяновске. Однако выступал он не один. Ему составила компанию на сцене победительница фабрики звезд Гузель Хасанова.

Известный исполнитель, внук певицы Эдиты Пьехи выступил на сцене Ленинского мемориала в Ульяновске. Составить ему компанию на сцене перед многочисленными поклонниками вызвалась Гузель Хасанова, которая живет в Ульяновске. Она исполнила несколько композиций. Сам Стас же исполнил свою новую концертную программу «Глубина». В нее вошли старые песни Пьехи, а так же стихи, которые он написал сам. А также жители Ульяновска услышали блок песен Игоря Талькова. На протяжении всего концерта происходило удивительное сочетание звука и света, так что ульяновцы остались довольны и получили массу позитивных эмоций.

На своем интервью после концерта Стас признался, что с Хасановой он общается и вне сцены. Он считает ее очень умной девушкой, которая, несмотря на свой малый возраст в музыкальном движении, является уже достаточно опытной исполнительницей. А также Пьеха добавил, что у Гузели есть опыт, рвение и харизма, а это именно то, что нужно для певицы.

Перед концертом Стас и Гузель почти не репетировали, только раскидали песни по местам, так что концерт был проведен довольно-таки спонтанно.