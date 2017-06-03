Студия «Союзмультфильм» рассказала о своих новых проектах

Старейшая в России анимационная студия «Союзмультфильм» рассказала о своих планах на будущее.

15 месяцев назад в студию пришла новая команда, которая сейчас активно набирает обороты. У них уже готов к выходу мультфильм с второй серии «Простоквашино», а еще в произвоздстве сейчас находится 7 сериалом и 2 полнометражных мультфильма.

«Союзмультфильм» по-прежнему не изменяет своим традициям. Их мультфильмы всегда наполнены добротой.

На крупнейшем фестивале анимации в Анси уже демонстрируют мультфильм «Пиратская школа», который создала эта студия.

Стало известно, что зрители смогут увидеть от 5 до 10 разных серий новых сериалов до конца года. Они будут появляться в Интернете на разных ресурсах. А в конце года их можно будет увидеть на одном из детских телеканалов.

А так же к лету студия «Союзмультфильм» планирует выпустить полнометражный мультфильм «Суворов», который будут показывать в 3D.