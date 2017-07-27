Пожарный из Челябинска презентовал клип на свою рэп-песню о любви

На YouTube появился клип от челябинского пожарного Михаила Сафеева, который записывает рэп-песни под никнеймом Сафей. По словам спасателя из Челябинска, его рэп-песня о том, что у любящих людей нет никаких преград, мешающих им дарить тепло близким.

Михаил Сафеев занимается музыкой уже 13 лет, пожарный пишет рэп и записывает композиции. Также он снимает клипы, один из которых уже смог попасть в ротацию телеканала МУЗ ТВ. Свои клипы Сафеев снимает на сэкономленные деньги, сначала он брал кредит на покупку авто и взял машину дешевле, чтобы на оставшиеся деньги снятый лип. Потом, свой следующий клип он снял на новогоднюю премию, которую ему выдали на работе.

По словам Сафеева, его клип на песню «Зима» раскрывает суть композиции и дополняет ее удачными кадрами. Рэпер рассказал, что в этой песне он читает рэп о любви и о том, что это чувство не знает никаких препятствий. Ролик уже набирает популярность, а музыкант не планирует останавливаться на достигнутом. Он мечтает продолжить свою творческую карьеру и не оставлять работу спасателя.