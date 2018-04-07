18-19 апреля в Московском центре занятости молодежи проведут ярмарку вакансий «Занятость без границ»

В среду, 18 апреля в Московском центре занятости молодежи торжественно откроют ярмарку вакансий «Занятость без границ». Она будет проходить до 19 числа текущего месяца включительно и будет способствовать профориентации трудоустройству столичной молодежи. Отмечается, что более сорока работодателей представят свыше тысячи вакансий для московских школьников, студентов и молодых «спецов». Программой ярмарки предусмотрено проведение мастер-классов, круглых столов и профориентационного тестирования для всех желающих. Об этом написал сайт Правительства Москвы.

Ранее в интервью Zelao.ru лидер московского Депобразования Исаак Калина рассказал, что в столице России делается акцент на подготовке выпускников, которые будут востребованы на местных производствах. Этому способствует реализация масштабного проекта под лозунгом «Готов к учебе, жизни и труду в современном мире» (запущен в 2015-м году). В его рамках школьников города знакомят с особенностями и перспективами востребованных профессий. Также у них вырабатывают навыки и умения, которые помогут им комфортно работать и жить в высокотехнологичной среде.



