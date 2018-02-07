Фильм Данилы Козловского «Тренер» закроет программу ММКФ

Дебютный фильм Данилы Козловского «Тренер» закроет юбилейную программу Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице в 40 по счету раз.

40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года. Его было решено провести весной, чтобы мероприятия смотра не совпадали с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в городах России, в том числе в Москве. Министерство культуры РФ выделило субсидию на проведение фестиваля в размере 125 млн руб. Жюри основного конкурса возглавит итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основную конкурсную программу вошли 16 картин, в том числе две российские: "Ню" (режиссер Ян Гэ) и "Царь-птица" (Эдуард Новиков).

Традиционно церемонии открытия и закрытия проходят в театре "Россия" (до 2012 года - кинотеатр "Пушкинский"). Только в 2012 году церемонии 34-го киносмотра проходили в киноцентре "Октябрь" из-за ремонта в "Пушкинском". В том же году сменился и цвет ковровой дорожки, по которой идут гости фестиваля, - с зеленого на красный.

Дебютный фильм Данилы Козловского «Тренер» закроет юбилейную программу Московского международного кинофестиваля, который пройдет в столице в 40 по счету раз.

Такое решение было принято художественным руководством фестиваля. В дирекции программ ММКФ пояснили, что логически обосновано, так как открывает мероприятие картина режиссера со стажем Сарика Андреасяна «Непрощенный», а закрывает – дебютная работа в качестве режиссера Данилы Козловского, который является известным актером.