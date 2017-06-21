Вин Дизель выкупил франшизу "Три икса"

Производственная компания Вина Дизеля One Race Films и студия The H Collective объединили силы и выкупили у Revolution Studios права на франшизу «Три икса».

На сегодняшний день в сумме международные сборы за прокат всех 3 картин фильмов «Три икса», которые включает франшиза, составили около $1 млрд.

Напомним, что франшиза включает в себя Четвертый фильм «Трех иксов» начнут снимать уже в декабре 2018 года.

Стало известно, что режиссером следующей части фильма станет Ди Джей Карузо. А голливудский актер Вин Дизель снова сыграет роль Ксандера Кейджа. А еще он станет продюсером фильма. Кроме того продюсерами фильма так же стали Джеффри Киршенбауим и Джо Рот.

А ещё студия The H Collective пригласила продюсировать картину Марка Джонсона. В прошлом он занимался сериалом "Во все тяжкие" и фильмом "Хроники Нарнии". Также участие в съёмках примут участие Руби Роуз, Нина Добрев и Дипика Падуконе, которые играли в последней части "Трёх иксов".