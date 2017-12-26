В самолетах появятся стоячие места с «седлом наездника»

В Италии представили прототип стоячих мест для пассажиров, такой вариант может помочь в снижении стоимости на билеты. Разработкой занималась итальянская фирма Aviointeriors, предполагается, что пассажиры будут стоять и смогут облокачиваться на специальные подставки, похожие на «седла наездников».

Как считают разработчики, стоячие места в самолетах могут быть внедрены для перелетов на небольшие расстояния. Это поможет увеличить количество пассажиров самолета и может помочь авиакомпаниям снизить стоимость на билеты.

Предполагается, что пассажиры будут стоять, опираясь на специальные конструкции. По своему дизайну кресла для стоячих пассажиров похожи на седло наездника. У конструкции есть жесткая спинка, на которую пассажиры будут опираться. На уровне ног установлено похожее на седло сидение, но сидеть на нем не получится – на такое седло можно лишь облокотиться.

Также в конструкции установлены подлокотники. В установках есть ремни безопасности, что сделает «стоячий» перелет более безопасным. По словам разработчиков, идея такой конструкция появилась еще в 2010 году. Сейчас ее представили на выставке в Гамбурге. Данная идея уже заинтересовала колумбийскую ирландскую авиакомпанию.