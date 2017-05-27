Дима Билан напомнил о премьере нового клипа

Дима Билан напомнил своим фанатам, что совсем скоро выйдет его новый клип на песню «Девочка, не плачь».

На своей странице в Instagram певец называет новый клип шедевром и говорит, что до его премьеры остаются только сутки, даже считанные часы.

В конце прошлого месяца прошли съемки нового клипа Димы Билана, в которой сыграла и Ксения Сухинова, победившая в конкурсе «Мисс мира» в 2008 году. Девушка уже снималась с Димой в его клипе на песню «Держи», который сняли в Португалии буквально за 3 дня.

Режиссер Леонил Колосовский рассказал о сюжете клипа. История рассказывает о двух сумасшедших, которые нашли друг друга, поддавшись танцу под свет сияния клубных софитов. Мысли уводят главных героев в, так сказать, иную реальность, где происходит рождение их любовной истории, похожей на мюзикл.

Так же в клипе присутствует и сцена драки. Колосовский специально для этих кадров нанял лучших каскадеров на Кипре, однако самые сложные трюки певец и «Мисс мира-2008» выполняли сами и отказывались от помощи дублеров. Опасные кадры Колосовскому пришлось переснимать по несколько дублей, но оно того стоило.

Напомним, что недавно сестра певца дала интервью, в котором рассказала о новой девушке Билана, с которой они были знакомы вот уже 10 лет.