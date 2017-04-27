Шойгу рассказал о военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, какая боевая техника будет задействована во время парада в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ. Он заявил, что представленное вооружение покажет всю мощь современной "Армии России".

По словам Шойгу, во время парада на 9 Мая будет продемонстрирована БМПТ, сверхзвуковой самолет Су-57, робототехнический комплекс "Уран-9" и комплекс разминирования "Уран-6", а также беспилотники "Корсар".

Глава Минобороны рассказал о том, что в военном параде 9 Мая будет принимать участие около 190 единиц военной техники, которая и продемонстрирует всю мощь современной "Армии России".

Напомним, ранее сообщалось о том, что впервые на параде в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ будут принимать участие боевые роботы.