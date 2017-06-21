В Саудовской Аравии впервые за 40 лет откроют кинотеатр

Впервые за 40 в Саудовской Аравии откроется кинотеатр. Произойдет это в среду 18 апреля. Жители королевства увидят боевик от Marvel «Черная пантера».

С начала 1980-х годов жители Саудовской Аравии не могли посещать кинотеатры из-за запрета на их работу. Причиной данного запрета послужила критика со стороны религиозных деятелей по отношению к властям страны, а также резкое усиление консервативных тенденций в обществе. Но 5 месяцев назад этот запрет все же отменили и теперь жители Саудовской Аравии смогут снова посещать кинотеатр.

В частности пока что кинотеатр компании iPic Entertainment откроется только в столице, да и откроется только один зал, который рассчитан на 400 мест, но в ближайшее время власти планируют открыть еще 3 зала. За следующие 5 лет компания так же планирует открыть еще 40 кинотеатров в 15 самых крупных городах королевства.

Кроме того по всей стране откроется еще 350 кинотеатров к 2030 году. Будет работать около 2500 залов, но так как саудовцы имеют свои моральные и религиозные предубеждения, залы будут поделены на семейные и исключительно мужские. К тому же власти будут цензурировать фильмы, где показывают близость между мужчиной и женщиной.

На кинофестивале в Каннах откроется павильон, где саудовские режиссеры будут показывать свои короткометражные фильмы. Об этом заявили власти страны. А так же они добавили, что Саудовская Аравия планирует создать собственную киноиндустрию.