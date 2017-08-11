Следы популярного интернет-мема нашли на картине XVIII века

В Сети бурно обсуждают находку одного из пользователей Twitter, в своем аккаунте он показал, как мог появиться популярный интернет-мем о парне-изменщике. По словам пользователя, на картине XVIII века, которую написал английский живописец Джошуа Рейнольдс, есть следы известного мема.

В своем Twitter-аккаунте пользователь разместил два изображения. На первом показана старинная картина, а на второй продемонстрирован мем. В Сети уже давно «ходит» картинка, на которой парень, идущий с девушкой, смотрит на другую.

По словам пользователей, похожая ситуация показана на старинной картине. Многие отметили, что автора поста со сравнением мема и картины удалось обнаружить весьма необычное сходство. Так, уверенны юзеры, мем о парне-изменщике был создан еще в XVIII веке, а сейчас его интерпретировали под современные условия.

Некоторые пользователи пришли к выводу о том, что во все времена у людей остаются одни и те же проблемы, такие как ревность и измены. Также появилась версия о том, что автор современного мема попросту «украл» идею у художника, написавшего картину.