На 93-м году жизни скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

17 апреля в США оборвалась жизнь супруги 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет, ее заслуги и вклад в развитие США отметили политики и публичные деятели.

Как сообщается, бывшая первая леди США страдала от заболевания. По данным из СМИ, у Барбары Буши были проблемы с щитовидной железой. Не так давно она отказалась от лечения и решила, что не стоит искать новые методы борьбы с болезнью. Вместо больницы она предпочла провести свои последние дни дома, рядом с близкими. Тогда сообщалось, что Барбара Буш решила получить «комфортный уход» от своих родственников.

Барбара Буш познакомилась со своим мужем в 16 лет. Через 4 года состоялась их свадьба. У бывшей первой леди США есть 5 детей. Помимо этого, Барбара Буш была бабушкой для 17 внуков и прабабушкой для 7 правнуков. В заявлениях о смерти Барбары Буш президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама отметили, что за свою жизнь жена Джорджа Буша-старшего смогла многого добиться. Ее назвали «защитницей американской семьи» и отметили, что ее заслуги запомнятся в истории на долгое время.