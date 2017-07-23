Стивен Спилберг заработал на мировом прокате больше $10 млрд

Стивен Спилберг уже давно имел репутацию самого коммерчески успешного режиссера всех времен, а теперь еще и укрепил ее став первым в мире кинематографистом, который сумел перешагнуть отметку в $10 млрд совокупных сборов фильмов прокатах по всему миру.

Считается, что с этим ему помог его фильм «Последнему игроку приготовиться», который вышел в марте 2018 года и успел собрать в прокате по всему миру уже больше $475 млн.

В списке наиболее преуспевших режиссеров после Спилберга идут Питер Дженсок ($6,5 млрд), Майкл Бэй ($6,4 млрд), Джеймс Кэмерон ($6,14 млрд), Дэвид Йейтс ($5,38 млрд) и Крис Нолан ($4,7 млрд).

В сумме фильмы Спилберга заработали для киностудий $10,4 млрд. И это с учетом инфляции. Однако наиболее прибыльными по прежнему считаются такие фильмы как «Парк Юрского периода», вышедший в 1993 году и собравший уже $983,8 млн, после него идет фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедший в 2008 году, который собрал $786,6 млн, а за ним следует фильм «Инопланетянин», вышедший в 1982 году и собравший $717 млн.

Известно, что в 2018 году Стивен Спилберг планирует представить зрителям фильм «Мир Юрского периода 2», а также в 2019 году начнутся съемки пятого фильма из серии «Индиана Джонс».