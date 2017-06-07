Певица Alyosha снялась в новом клипе голой

Певица Alyosha полностью обнажилась в своем новом клипе.

Пользователи YouTube недавно смогли увидеть новый клип на песню «Текила» популярной украинской певицы Alyosha, в котором артистка предстала перед зрителями абсолютно голой. При этом совсем уж «неприличные» места откровенно не демонстрируются.

Фанаты певицы оценили новую песню и видеоролик, однако есть и те пользователи интернета, которым это оказалось не по душе. Некоторые сочли этот клип слишком интимным.

Настоящее имя певицы – Елена Тополя. Она живет в браке с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей вот уже 5 лет. Вместе они воспитывают двух сыновей.

Из достижений в музыкальном творчестве певицы известно, что она победила на международном конкурсе «Ялта-2006», в 2008 году она стала обладателем первой премии на Международном фестивале «Песни моря», а в 2010 году заняла 10-е место на Евровидении, когда представляла Украину.

Alyosha сама пишет текст и музыку для своих песен, а также является автором нескольких песен Насти Каменских, Натальи Могилевской и дуэта Потапа и Насти Каменских.