Актер сыгравший Люка Скайуокера появится в "Теории большого взрыва"

Звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл снимется в последней серии 11-го сезона американского ситкома «Теория большого взрыва».

Финальный эпизод 11-го сезона «Теории большого взрыва» выйдет в эфир 10 мая. Серия будет посвящена свадьбе Шелдона Купера и Эми Фары Фаулер, отношения которых зародились ещё в начальных сезонах сериала.

Стало известно, что в съемках этого эпизода американского ситкома, созданного Чаком Лори и Биллом Прэди, примут участие несколько специально приглашенных гостей.

Сняться в заключительной серии 11-го сезона пригласили и звезду «Звездных войн» Марка Хэмилла, который сыграл Люка Скайуокера, роль которого в этой серии фильмов до сих пор считается его лучшей ролью.

Информации о том, кого же сыграет актер, пока что нет. Режиссеры держат все в секрете. Однако известно, что Джерри О'Коннелл сыграет брата Шелдона. Кроме того сняться в последней серии пригласили так же актрису Кэти Бейтс и иллюзиониста и комедианта Теллера.