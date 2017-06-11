В Воронеже автомобилистов предупреждают о новых камерах видеофиксации‍. Кто-то из автомобилистов заметил, что на улице 9 января появилось новое видеооборудование, которое, по их догадкам, будет измерять скорость движения транспорта.

В Воронеже водители заметили новые камеры видеофиксации и предупредили об их установке горожан. Новость об этом была размещена в одном из тематических пабликов социальной сети "ВКонтакте". Автор поста сообщил, что оборудование устанавливают у "Карамболя". Комментаторы записи решили, что оно пришло на замену популярным треногам.

Ранее СМИ сообщали о крупной аварии, которая произошла 15 апреля на саратовской трассе под Воронежем. В ходе нее лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106. Погибшими оказались все люди, которые стали участниками ДТП, три человека.