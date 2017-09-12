Rammstein готовят для выпуска 7 студийный альбом

Немецкая рок-группа Rammstein готовит для выпуска в свет свой 7 студийный альбом. В французской студии La Fabrique группа Rammstein снова собралась в полном составе. На своих официальных страницах в соцсетях группа сообщила о том, что работа идет. Несколько опубликованных репортажных кадров из студии стали подтверждением этого.

Ещё в 2017 году их гитарист Рихард Крупсе рассказал о том, что группа уже сочинила около 35 новых песен, однако рассказать о том, когда они будут записаны, музыкант не спешил. После этого немецкая группа завершила свое мировое турне и вновь заперлась в студии после небольшого отдыха.

Этот диск станет первым после релиза 2009 года «Liebe ist fur alle da», что в переводе значит «Любовь для всех».

Официальных данных о выходе диска пока что нет, так что никто ещё ни даты выхода, ни названия. Группа держит это все в секрете. Однако поклонники рады уже тому, что Rammstein снова собрались всем составом и начали работать. Потому что за последние 9 лет и Рихард Крупсе больше ушел в работу над своим собственным проектом «Emigrate» и их солист Тиль Линдеманн поменял направление в музыке на более мягкую и в основном англоязычную и перешел в группу своего имени до шведским мульти-инструменталистом и Питером Тегтгреном, который основал Pain. Играют они в основном саркастические и ироничные тексты.

Поклонников инструментального жесткого рока может приятно удивить новость о том, что Rammstein опровергли предупреждение о том, что 7 альбом станет последним и пока что они не планируют отправится в прощальный тур как Оззи Осборн.