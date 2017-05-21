В Ростове появилась аномальная зона для автохамов, где испаряется воздух из колес

В Ростове жители одной из многоэтажек устали бороться с автохамами, паркующимися на тротуаре, потому они организовали для их машин аномальную зону. Как отмечается, в данной зоне куда-то испаряется весь воздух из колес автомобилей, кроме того, странные летающие предметы так и норовят повредить чужое имущество.

Всем известно, что и среди водителей, и среди пешеходов встречаются те, кто пренебрегает как правилами дорожного движения, так и правилами парковки. В одной из многоэтажек Ростова жители решили бороться с автохамами, которые паркуются на тротуарах и мешают пешеходам, своими методами. Они разместили предупреждающую записку, в которой говорится, что автомобиль подъехал к аномальной зоне.

Именно в этом месте чаще всего из колес припаркованных автомобилей куда-то испаряется весь воздух, а также появляются различные летающие предметы, готовые в любой момент навредить чужому имуществу.

Пользователи Сети оценили креатив ростовчан и отметили, что такие аномальные зоны следует организовать в любом дворе. Многие все же скептически отнеслись к тому, что автохамов испугает подобная записка, потому автомобили как стояли на тротуарах, так и будет стоять.