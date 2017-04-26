21 апреля в субботу в Тюмени пройдет первый фрик-марафон. Гостей марафона ожидает развлекательная программа с ведущим, выступлением творческих коллективов, цирковых школ, а ещё пройдет лотерея.

В 11:30 на городской набережной в Тюмени стартует первый фрик-марафон. Для участников забега подготовлена трасса продолжительностью 1000 метров. Забег решено провести в третью субботу апреля. Каждый год в этот день принято отмечать Международный день цирка.

Организаторы приглашают гостей присоединиться к данному мероприятию и нестандартно провести свои выходные, хотя бы на время отказавшись от вредных привычек. Положительное настроение и творческий подход к ведению здорового образа жизни станет целью фрик-марафона. Это пойдет на пользу организма посетителей мероприятия.

Принять участие в забеге может любой желающий, нужно только иметь необычный костюм.

Также проводится конкурс на наиболее оригинальный наряд для забега. Принять участие в нем можно на официальной страничке данного мероприятия в соц.сети. Победитель конкурса получит новенький смартфон.

Организаторы подготовили развлекательную программу для гостей марафона, под конец которой проведут лотерею. Зрители смогут увидеть выступление местных творческих коллективов и цирковых школ.

Так же организаторы позаботились и о том, чтобы самым маленьким гостям фрик-марафона тоже было весело. Для них готовят игровую зону с аниматорами, шоу с мыльными пузырями и аквагримом.